Salerno allerta sulla nave cargo proveniente da Marsiglia | Pronti a bloccare l’imbarco se ci sono armi

Salerno alza l'allerta sulla nave cargo proveniente da Marsiglia, pronta a bloccare l'imbarco se si sospettano armi. La Contship Era, diretta in Israele e prevista tra il 8 e il 9 giugno, ha acceso le preoccupazioni della Filt-Cgil. La sicurezza e la trasparenza sono al centro di un'attenzione crescente: la città si prepara a intervenire se emergono rischi. L'attenzione resta alta, per garantire che nulla sfugga sotto gli occhi vigili delle autorità.

Una nave cargo partita da Marsiglia e diretta in Israele, con scalo previsto anche al porto di Salerno tra sabato 8 e domenica 9 giugno, è finita nel mirino della Filt-Cgil. Secondo quanto segnalato dal sindacato, la nave della Contship Era avrebbe dovuto imbarcare nel porto francese 14. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, allerta sulla nave cargo proveniente da Marsiglia: “Pronti a bloccare l’imbarco se ci sono armi”

In questa notizia si parla di: Salerno Nave Cargo Marsiglia

La nave della ONG Solidaire sbarca a Salerno con 250 migranti a bordo - Lunedì 26 maggio, il porto di Salerno si prepara ad accogliere una nave della ONG Solidaire con 250 migranti a bordo.

#Francia armi a #Israele: "Nave attesa a Marsiglia, tappe a Genova e Salerno” I portuali francesi si rifiutano di caricare il cargo A rivelarlo un'inchiesta giornalista di @disclosetv e The Ditch: si tratta del terzo viaggio da inizio anno. Partecipa alla discussione

I portuali in Francia si rifiutano di caricare il cargo di armi per Israele: pronti al presidio anche a Genova #5giugno Dopo il porto di Marsiglia, il cargo israeliano prevede un primo scalo a Genova e un secondo a Salerno, prima di tornare a Haifa, da dove è salp Partecipa alla discussione

“La Francia pronta a consegnare armi a Israele: la nave attesa a Marsiglia, farà tappa a Genova e Salerno” - Giovedì 5 giugno, il cargo di Tel Aviv è atteso nel porto di Fos-sur-mer, dove riceverà 14 tonnellate di pezzi di ricambio per fucili mitragliatori ... Da ilfattoquotidiano.it

I portuali di Marsiglia bloccano una nave carica di armi diretta a Israele: arriverà vuota a Genova - I portuali di Marsiglia, aderenti alla CGT, si sono rifiutati di caricare ben 14 tonnellate di munizioni e componenti per mitragliatrici destinate ad Haifa ... Riporta fanpage.it

Francia, i portuali si rifiutano di caricare armi dirette in Israele - I portuali in Francia si rifiutano di caricare armi per Israele: pronti al blocco anche a Genova. Dopo il porto di Marsiglia, il cargo israeliano prevede ... Lo riporta pressenza.com