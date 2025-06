Salerno 15enne ferito a un occhio dopo un tentativo di rapina

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo per un ragazzo di 15 anni a Salerno, quando un tentativo di rapina si è concluso con una ferita all’occhio. Rifiutando di consegnare soldi e cellulare, il giovane ha rischiato molto: un episodio che mette ancora una volta in evidenza i rischi della strada e l’importanza della sicurezza dei giovani. La vicenda lascia aperti molti interrogativi sulla prevenzione e la tutela dei minori nelle nostre città.

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo per un ragazzo di 15 anni, residente in un Comune a sud della provincia di Salerno, ferito al volto dopo aver rifiutato di consegnare soldi e cellulare a un gruppo di aggressori. L’episodio si è verificato intorno alle 14 del 7 giugno, tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, 15enne ferito a un occhio dopo un tentativo di rapina

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Salerno Ferito 15enne Occhio

Incidente a Castellammare: muore dipendente di ‘Salerno Pulita’, ferito un collega - Un tragico incidente si è verificato a Castellammare di Stabia, coinvolgendo due dipendenti di Salerno Pulita in viaggio verso casa.

Capaccio Paestum (Salerno), 15enne ferito e privo di sensi trovato in strada: è grave - Un 15enne è stato trovato privo di sensi e con una ferita alla testa a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il ritrovamento è avvenuto in strada intorno alle 23.30. Si legge su msn.com

Salerno, 15enne ferito gravemente a Capaccio Paestum: vittima di pestaggio - (Adnkronos) - Trovato a terra ferito ... sangue, 15enne forse vittima di un pestaggio. Indagano i carabinieri sul grave episodio avvenuto nella serata di ieri a Capaccio Paestum (Salerno). Lo riporta msn.com

Salerno, si tuffa dalla scogliera: grave un 15enne, ha due vertebre fratturate - È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente occorso su una spiaggia libera di Salerno ... ferito dopo essersi tuffato da una scogliera. Soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca, il ... Secondo fanpage.it

Salerno, 12enne aggredita da un gruppo di bulli