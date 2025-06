Salento incidente auto-scooter sulla litoranea | un morto

Un'altra tragica notizia scuote il cuore del Salento. Nella serata di ieri, poco dopo le 19.30, sulla suggestiva litoranea tra San Cataldo e la marina leccese, un incidente tra auto e scooter ha causato una perdita irreparabile, portando via una vita. La comunità si stringe nel dolore, riflettendo sull’importanza della sicurezza stradale per prevenire ulteriori tragedie.

Ennesima tragedia sulle strade del Salento. Nell'incidente avvenuto poco dopo le 19.30, che ha coinvolto un'auto e uno scooter sulla via per il mare, tra la marina leccese di¬†San Cataldo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente auto-scooter sulla litoranea: un morto

