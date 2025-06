Salento incidente auto-moto sulla litoranea | un morto

Un’altra tragica notizia scuote il cuore del Salento: un grave incidente sulla litoranea tra auto e moto, con un bilancio drammatico di una vita perduta. La strada, simbolo di bellezza e libertà, si trasforma purtroppo in scena di dolore. È essenziale riflettere sulle misure di sicurezza per proteggere chi ama questo angolo di paradiso e prevenire ulteriori tragedie.

Ennesima tragedia sulle strade del Salento. Nell'incidente avvenuto poco dopo le 19.30, che ha coinvolto un'auto e una moto sulla via per il mare, tra la marina leccese di San. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente auto-moto sulla litoranea: un morto

In questa notizia si parla di: Salento Incidente Auto Moto

Salento, incidente stradale in pieno centro: un ferito grave - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Tricase, nel basso Salento, in pieno centro. L'impatto è avvenuto tra via Cadorna e via Armando Diaz, coinvolgendo un'auto e lasciando un ferito grave.

Salento, tragico incidente: moto contro auto. Morto 62enne, grave la moglie - Ancora sangue sulle strade del Salento. Ennesimo incidente mortale. Lo scontro tra un'auto e una moto è costato la vita al 62enne ... Da msn.com

Salento, moto si scontra con l’auto di turista: muore a 62 anni Fernando Febbraro. Grave la moglie - Il frontale sulla strada tra Vernole e Acquarica di Lecce: la vittima era impiegato regionale e papà. Il cordoglio del parroco del suo paese, Pisignano: ... bari.repubblica.it scrive

Tragico incidente nel Salento: muore motociclista di Pisignano - Un uomo di 62 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno scontro tra una moto e un’auto sulla strada provinciale tra Vernole e Acquarica di Lecce. Gravemente ferita la moglie, trasportata in ospedale ... Segnala trmtv.it