Saldi estivi 2025 fissate le date | quando si parte in Piemonte

Sei pronto a scoprire le novità e le occasioni imperdibili dei saldi estivi 2025 in Piemonte? Con il via ufficiale sabato 5 luglio, questa stagione promette sconti irresistibili e opportunità di shopping da non perdere. La data di partenza, confermata dall’Ufficio Commercio della Regione, segna l’inizio di un periodo dedicato a trovare i capi più desiderati a prezzi vantaggiosi. Pronti a scoprire tutte le novità e i consigli per approfittare al massimo?

Al via sabato 5 luglio i saldi estivi in Piemonte. Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione il primo sabato di luglio. L'ufficialità è arrivata nei giorni scorsi con una nota del settore Commercio della Regione, in cui si precisa che la dirata dei saldi sarà di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Saldi estivi 2025, fissate le date: quando si parte in Piemonte

