Sala | alle urne sul fine vita scalderebbe i cuori

I cinque referendum, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza agli stranieri, sì, ma secondo il sindaco Giuseppe Sala è un altro il tema che avrebbe accesso il dibattito e magari consentito di raggiungere con facilità il quorum del 50% dei votanti: "Il tema etico del futuro è quello del fine vita e se ci fosse una proposta chiara è un grande tema da referendum, che scalderebbe anche il cuore". Parole che il primo cittadino ha pronunciato ieri pomeriggio durante un’intervista alla Festa di Radio Popolare. Sui cinque quesiti su cui i cittadini si potranno esprimere domani e lunedì, invece, Sala fa capire che il tema che lui sente più vicino è il dimezzamento da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese: "Quello sulla cittadinanza, ad esempio, è un quesito molto chiaro come referendum, gli altri sono difficili da comprende". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it