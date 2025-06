Saka ha lasciato fuori dalla squadra per affrontare Andorra a causa di un infortunio

Il calcio internazionale è in fermento: Bukayo Saka, stella dell’Arsenal e volto noto della Nazionale inglese, è stato escluso dalla formazione per la partita contro l’Andorra a causa di un infortunio. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, lasciando i tifosi e gli esperti di calcio a chiedersi come questa assenza influenzerà le sorti delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Ma cosa riserverà il futuro per il giovane talento? Continua a leggere per scoprirlo.

2025-06-07 10:41:00 Il web non parla d’altro: Bukayo Saka è stato lasciato fuori dalla squadra della partita dell’Inghilterra per affrontare l’Andorra nella loro qualifica della Coppa del Mondo 2026 sabato. Il direttore dei tre Lions Thomas Tuchel ha rivelato venerdì che l’ala dell’Arsenal aveva completato solo una sessione di allenamento completa durante il campo di addestramento della squadra a Girona questa settimana e quindi sarebbe assente dalla partita a Barcellona. Saka ha subito un bussare all’ultimo giorno della stagione della Premier League contro Southampton e sembra che il 23enne dovrà aspettare un po ‘di più per fare la sua prima apparizione in Inghilterra sotto Tuchel dopo aver perso le prime partite tedesche in carica contro l’Albania e la Lettonia a marzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Saka Squadra Lasciato Fuori

Arsenal, Rice e Saka fuori per infortunio. Arteta tranquillizza in vista del ritorno: "Nulla di grave" - Una doppietta da urlo su punizione di Declan Rice e il sigillo finale di Mikel Merino hanno steso i blancos, travolti da una squadra ... lasciato il terreno di gioco per un colpo al piede. Saka ... Secondo tuttomercatoweb.com

Real Madrid-Arsenal, Saka sbaglia il rigore (lasciato da Odegaard) facendo il cucchiaio, ma poi segna il gol del vantaggio - Dopo qualche secondo, il calciatore norvegese ha lasciato il pallone al suo compagno di squadra Bukayo Saka, che ha deciso di prendersi la responsabilità. L'inglese dagli 11 metri ha fatto il ... Segnala msn.com

Tegola Arsenal, Arteta rassegnato: Saka si è operato, rimarrà fuori oltre due mesi - Prima della partita di venerdì, Arteta aveva dichiarato che Saka, 23 anni, sarebbe stato fuori per "molte settimane", invece in seguito alla vittoria della sua squadra ha precisato la situazione e ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

