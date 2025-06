Sabato shopping | i consigli del 7 giugno

Preparati a un weekend di shopping irresistibile! Sabato 7 giugno porta con sé novità straordinarie: l’ultimo drop di Louis Vuitton x Murakami, splendidi gioielli in vetro soffiato d’artista e due nuovi brand dedicati al denim. Non perdere questi consigli esclusivi per arricchire il tuo stile e scoprire le tendenze più hot del momento. Sei pronto a fare il pieno di stile?

L'ultimo drop di Louis Vuitton x Murakami, gioielli in vetro soffiato d'artista e due nuovi brand dedicati al denim. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 7 giugno

