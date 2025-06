Sabalenka sa come cancellare la finale del Roland Garros | “Vado a Mykonos tequila e orsetti gommosi”

Aryna Sabalenka, recentemente sconfitta in finale al Roland Garros da Coco Gauff, non si perde d'animo. Con il sorriso e tanta determinazione, la numero 1 WTA ha già trovato la sua soluzione per cancellare la delusione: un’avventura a Mykonos, tra tequila e orsetti gommosi. Scopri come questa strategia le sta aiutando a ritrovare energia e motivazione per i prossimi traguardi.

Roland Garros, Sabalenka: “La finale più brutta che ho giocato. Ha vinto lei perchè ho fatto tutti quegli errori” - Tennis - Roland Garros | La numero 1 del mondo non nasconde la delusione. “Gauff ha gestito meglio le condizioni. Spesso mi è sembrato steccasse i colpi, ma le entravano lo stesso” ... Da ubitennis.com

Sabalenka disperata dopo aver perso la finale del Roland Garros: “Scusatemi, partita orribile” - La numero 1 del tennis femminile è stata sconfitta in finale da Coco Gauff al Roland Garros. Sabalenka durante la premiazione non è riuscita a trattenere le lacrime: “Una finale orribile, scusatemi”, ... Segnala fanpage.it