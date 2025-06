Sabalenka oggi live finale Roland Garros 2025 contro Gauff La diretta

Il grande giorno è arrivato: la finale femminile di Roland Garros 2025 promette emozioni da brivido, con Aryna Sabalenka e Coco Gauff pronte a contendersi il titolo sul famoso Philippe-Chatrier. Dopo intense battaglie e sorprendenti sorprese, le due campionesse si sfidano in un match che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del tennis. Resta con noi per vivere in diretta ogni singolo istante di questa sfida epica.

(Adnkronos) – Finale femminile al Roland Garros 2025. Oggi, sabato 7 giugno, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, sfida Coco Gauff, seconda del ranking Wta, nell'ultimo atto dello Slam parigino. Sabalenka arriva all'appuntamento dopo aver battuto in semifinale Iga Swiatek in tre set, mentre Gauff ha regolato nettamente Lois Boisson, vera sorpresa del .

