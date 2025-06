Sabalenka-Gauff oggi Finale Roland Garros femminile 2025 | orario tv programma streaming

Sabato da primato al Roland Garros 2025: la finale femminile si preannuncia spettacolare, con le prime due teste di serie, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, pronte a contendersi il titolo. Un evento che non si vedeva dal 2013 e, in generale, solo per la seconda volta dal 1995. La tensione cresce: cosa ci riserverà questa sfida epica? Scopri orari, programma e streaming per vivere al massimo questa emozionante giornata di tennis.

Un sabato da primato, viene da dire. Già , perché la finale femminile del Roland Garros sarà tra le prime due teste di serie come non accadeva dal 2013, e più in generale come succede per la seconda volta dal 1995 in avanti. Da una parte Aryna Sabalenka, dall'altra Coco Gauff. La bielorussa, numero 1 al mondo, è sopravvissuta a una parte di tabellone dal tasso di talento diabolico per riuscire a giungere alla finale, ponendo fine alla striscia di tre vittorie consecutive a Parigi di Iga Swiatek. Dall'altra parte, cammino praticamente immacolato per l'americana, che due giorni fa ha posto fine alla favola di Lois Boisson, la quale sarà numero 1 di Francia quando, giusto due settimane fa, era la 24a del suo Paese.

