sabalenka e gauff si contendono il loro primo roland garros parigi avrà una nuova regina

Parigi è pronta ad incoronare la sua nuova regina. Ci sarà sicuramente un nome nuovo nell’albo d’oro del singolare femminile al Roland Garros, visto che sia per Aryna Sabalenka sia per Coco Gauff si tratterebbe del primo titolo della carriera nello Slam francese. Si troveranno di fronte la numero uno e due del mondo, un fatto quasi inedito non solo sulla terra rossa francese, ma anche nel circuito femminile. Non succedeva, infatti, dal 2018 che a giocarsi la finale di un torneo Slam fossero le prime due teste di serie. In quella circostanza furono Simona Halep e Caroline Wozniacki ad affrontarsi agli Australian Open con la vittoria della danese. 🔗 Leggi su Oasport.it