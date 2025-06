Sabalenka disperata dopo aver perso la finale del Roland Garros | “Scusatemi partita orribile”

La delusione di Sabalenka, visibile nel suo volto e nelle sue parole, ha emozionato il pubblico presente al Roland Garros. La numero 1 del tennis femminile, sconfitta in una finale che desiderava vivamente vincere, si è aperta con onestà e umiltà , ricordandoci quanto lo sport sia fatto di vittorie e battute d’arresto. La sua sincerità ha conquistato il cuore di molti, lasciando una lezione importante sulla forza di affrontare le sconfitte con dignità e passione. Continuiamo a seguirla in questa straordinaria carriera.

La numero 1 del tennis femminile è stata sconfitta in finale da Coco Gauff al Roland Garros. Sabalenka durante la premiazione non è riuscita a trattenere le lacrime: "Una finale orribile, scusatemi", ha detto agli spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

