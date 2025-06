Russia-Ucraina il video che mostra l’attacco di Kiev alla base aerea russa | Distrutto un terzo dei bombardieri

Un video sconvolgente rivela l’intensa escalation tra Russia e Ucraina, mostrando l’attacco di Kiev che ha colpito la base aerea russa di Belaya, distruggendo un terzo dei bombardieri presenti. I servizi ucraini diffondono immagini sorprendenti di un drone che si libra sul campo di battaglia, testimoniando la determinazione di Kiev nel difendere i propri interessi. La tensione aumenta: cosa ci riserva il futuro in questo scenario di conflitto?

I servizi di sicurezza ucraini hanno diffuso ulteriori filmati che, secondo quanto affermato, mostrano l’ attacco sferrato contro alcuni aerei da guerra russi in una delle basi aeree prese di mira domenica scorsa. Le immagini mostrano un drone che decolla dal tetto di un camion e sorvola a bassa quota gli aerei parcheggiati, poi gli aerei in fiamme nella base militare russa di Belaya. Secondo funzionari ucraini, domenica scorsa, nel giro di poche ore, quasi un terzo della flotta di bombardieri strategici di Mosca è stata distrutta o danneggiata da droni introdotti di nascosto nel territorio russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina, il video che mostra l’attacco di Kiev alla base aerea russa: “Distrutto un terzo dei bombardieri”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Attacco Base Russa Terzo

Attacco dei giganti: scopri quale personaggio sei in base al tuo segno zodiacale - Sei un appassionato di "Attack on Titan"? Scopri quale personaggio ti rappresenta in base al tuo segno zodiacale! Un viaggio affascinante tra personalità e astrologia, dove il temperamento di Eren, la determinazione di Mikasa e la strategia di Armin si intrecciano con i tuoi tratti astrali.

Un Tribunale speciale della coalizione indagherà per il crimine di aggressione russa all’Ucraina https://ildubbio.news/giustizia/un-tribunale-speciale-della-coalizione-indaghera-per-il-crimine-di-aggressione-russa-allucraina-xecz2xvo… "La nascita di un Tribu Partecipa alla discussione

Russia-Ucraina, il video che mostra l’attacco di Kiev alla base aerea russa: “Distrutto un terzo dei bombardieri” - I servizi di sicurezza ucraini hanno diffuso ulteriori filmati che, secondo quanto affermato, mostrano l'attacco sferrato contro alcuni aerei da guerra russi ... msn.com scrive

Perché Kharkiv è sotto attacco? Non solo riserve di gas e importanza strategica, Putin vuole vendicare il 2022 - Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, è stata colpita oggi da un attacco russo di una violenza mai vista dall’inizio dell’invasione. Il ... Come scrive msn.com

Il grande attacco ucraino alle basi russe, raccontato con foto e video - Dopo l’attacco, gli ucraini hanno condiviso le registrazioni dei software di guida dei droni: nel video qui sotto se ne vede uno mentre si avvicina a un bombardiere russo Tupolev Tu-95, sempre a ... Secondo ilpost.it

Ucraina, colpiti 40 bombardieri russi in attacco coordinato di droni