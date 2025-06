Russia economia sempre più in crisi | Putin taglia i bonus ai soldati volontari Stanno finendo i soldi

L’economia russa si sgretola sotto il peso delle tensioni crescenti e delle sanzioni internazionali, mentre Putin riduce i bonus ai soldati volontari e le risorse si assottigliano. La guerra tra Russia e Ucraina si intensifica, con raid aerei, attacchi incrociati e azioni di sabotaggio che portano il conflitto ai livelli più alti degli ultimi anni. In questo scenario critico, la situazione sembra destinata a precipitare ulteriormente, lasciando il mondo in trepidante attesa di sviluppi decisivi.

Raid aerei, attacchi incrociati, sabotaggi e ritorsioni. La guerra tra Russia e Ucraina sta tornando a livelli di scontro elevatissimi e Mosca continua a spingere sul fronte, sostenuta da intere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, economia sempre più in crisi: Putin taglia i bonus ai soldati volontari. «Stanno finendo i soldi»

