Run 5 30 Modena | 9mila partecipanti colorano la città durante il Motor Valley Fest

Ben 9mila persone, 4mila delle quali studenti delle scuole di Modena e provincia, hanno preso parte ieri mattina alla Run 5.30 e, già dal raduno al parco Novi Sad e per tutto il percorso, hanno colorato la città, una valanga rosa in movimento - chi di corsa, chi meno, ma non è questo che conta - che si è fatta notare anche tra i tanti turisti stranieri che, in questi giorni, stanno affollando Modena per le iniziative del Motor Valley Fest. I numeri di questa edizione della Run 5.30 (che ha raggiunto il numero massimo di iscritti per l’evento modenese) hanno anche superato quelli di un anno fa, quando i partecipanti furono 7mila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net