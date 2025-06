rugby giulio facchini eletto miglior giocatore dei cavalieri union 2024 25

prontezza e determinazione i propri avversari. Con la sua grinta e talento, Giulio Facchini si è affermato come il cuore pulsante dei Cavalieri Union, conquistando il riconoscimento di miglior giocatore della stagione 2024/25. Un traguardo che premia non solo le sue abilità tecniche, ma anche la passione e dedizione che lo contraddistinguono. La sua crescita promette ancora grandi successi nel rugby italiano, confermando il suo ruolo di protagonista indiscusso.

Prato, 7 giugno 2025 - E' Giulio Facchini il miglior giocatore dei Cavalieri Union per quanto riguarda l'annata agonistica ormai conclusasi. Lo hanno deciso i tifosi del club, partecipando al sondaggio indetto dalla società per eleggere l'"MVP 2025". Ed il giovane Facchini, che aveva fatto la sua comparsa in prima squadra nella Serie A 202324, è diventato una presenza fissa dal rendimento costante anche nella Serie A1 202425, superando in questa "classifica" altri due protagonisti stagionali quali Lorenzo Ciampolini e Gianmarco Magni. Questi ultimi due potrebbero oltretutto lasciare Prato, considerando che piacciono anche a società di Serie A Elite.