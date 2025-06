Rudy Zerbi e la rivelazione sulla sua giovane fidanzata | ecco chi è

Rudy Zerbi, noto giudice di Amici e volto amato del panorama musicale, ha sorpreso tutti con una rivelazione sulla sua giovane fidanzata. Durante una telefonata inaspettata a Radio DEEJAY, l’occasione si è trasformata in un momento intimo e autentico, grazie alla complicità di Rosita Celentano. Ma chi è questa misteriosa ragazza che sta conquistando il cuore del discografico? Scopriamolo insieme, perché le sorprese non finiscono mai!

Rudy Zerbi ha fatto una confessione inaspettata che ha rapidamente fatto il giro del web. Ospite telefonico a sorpresa della trasmissione Animal House, in onda su Radio DEEJAY, il celebre discografico e volto storico di Amici di Maria De Filippi si è trovato in una vera e propria “trappola radiofonica” architettata da Rosita Celentano. La figlia di Adriano Celentano, con cui Zerbi condivide una lunga amicizia, lo ha coinvolto in una conversazione apparentemente innocente che si è trasformata in un momento di rivelazione molto personale. Una telefonata che si trasforma in scoop. Durante la diretta radio, Rosita Celentano ha scherzato con Rudy chiedendogli chi tra lei e la cugina Alessandra — compagna di avventure di Zerbi ad Amici — portasse meglio gli anni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Rudy Zerbi e la rivelazione sulla sua giovane fidanzata: ecco chi è

