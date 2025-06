Rubens Bertocchi la bottega di alimentari e i pasti a domicilio durante il Covid Una volta disse | la pistola mi fa paura

Rubens Bertocchi, figura nota nel paese per la sua bottega di alimentari e il servizio di pasti a domicilio durante il lockdown, ha vissuto momenti di grande solidarietà e difficoltà. Ricordato come un uomo attento alle esigenze della comunità, la crisi sanitaria aveva rafforzato il suo legame con i vicini. Tuttavia, una drammatica svolta ha scosso l’intera comunità: ora quella storia si intreccia con un dolore profondo e inaspettato.

Cene. In paese era conosciuto soprattutto per la bottega di alimentari che gestiva proprio sotto casa; sotto l’appartamento al primo piano di via Fanti 43 dove giovedì pomeriggio, 5 giugno, Rubens Bertocchi ha ucciso la moglie Elena Belloli sparando sette colpi di pistola, uno dei quali rivolto a sé stesso. “Qui la pandemia ha picchiato duro – ricorda un vicino -. Quando nessuno poteva uscire, lui portava il cibo nelle nostre case”. Ora quella bottega non c’è più, ha chiuso i battenti qualche anno fa. Complici, forse, alcuni problemi che avevano peggiorato le condizioni di salute del 55enne, tornato al lavoro come portinaio in un palazzo di Città Alta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rubens Bertocchi, la bottega di alimentari e i pasti a domicilio durante il Covid. “Una volta disse: la pistola mi fa paura”

