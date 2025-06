Rubava oro dalla fonderia nascondendolo nei dreadlocks | denunciato un 38enne

Un ingegnoso furto di oro si conclude con un colpo di scena: un 38enne dipendente di una fonderia lombarda è stato denunciato dopo aver rubato in modo astuto per oltre un anno, nascondendo i preziosi all’interno dei suoi dreadlocks. La sua tecnica innovativa, che ha superato i controlli di sicurezza, ora si rivela un’ingenuità che ha portato alla sua scoperta. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tecnica ingegnosa per eludere i controlli. Un uomo di 38 anni, residente in una provincia lombarda, è stato denunciato dalla Polizia del Commissariato Rho-Pero per un furto durato oltre un anno. L’uomo, dipendente di una fonderia, aveva escogitato un metodo insolito per rubare lamine e pezzi di oro: li nascondeva all’interno dei suoi lunghi dreadlocks, riuscendo così a superare i controlli con metal detector, che non venivano effettuati all’altezza della testa. Quasi due chili d’oro rubati in 12 mesi. Secondo le indagini, nel corso di dodici mesi l’uomo avrebbe sottratto quasi due chili di oro, rivendendoli a vari compro oro per una cifra complessiva di circa 150. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rubava oro dalla fonderia nascondendolo nei dreadlocks: denunciato un 38enne

