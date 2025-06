Rubava lamine d’oro dalla fonderia dove lavorava nascondendole tra i dread | denunciato 38enne

Un caso sorprendente di ingegno e furtività scuote Milano: un 38enne italiano, nascondendo l’oro tra i dread, è riuscito a eludere i controlli e a trafugare quasi 2 chili di materiale prezioso dalla fonderia. La sua astuzia gli ha permesso di vendere circa 150 mila euro in compro-oro, ma ora rischia di pagare caro per i suoi artifizi. La vicenda è ancora sotto indagine, mentre la città si interroga su quanto l’ingegno possa essere anche…

Milano – Nascondeva lamine d’oro tra i lunghi dread: così – secondo le accuse – un 38enne italiano sarebbe riuscito a eludere i controlli del metal detector (che non veniva passato sulla testa) uscendo dalla fonderia in cui lavorava. A seguito di accertamenti, è emerso che l'uomo - indagato per furto continuato di oro - negli ultimi dodici mesi avrebbe venduto a una ventina di compro-oro quasi 2 chili di materiale, ricavando circa 150mila euro. L'uomo è stato rintracciato martedì 3 giugno dagli agenti del commissariato di Rho-Pero, impegnati in un controllo d'iniziativa in un compro-oro del Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubava lamine d’oro dalla fonderia dove lavorava nascondendole tra i dread: denunciato 38enne

