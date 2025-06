Rubate le batterie dei semafori dal cantiere | traffico in tilt sulla provinciale

Un episodio che ha scosso la viabilità locale: nella notte, dei malviventi hanno trafugato le batterie dei semafori temporanei lungo la provinciale Ostuni-Carovigno, causando un disastro nel traffico di questa mattina. La mancanza di segnaletica luminosa ha provocato ingorghi e confusione, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire simili incidenti.

CAROVIGNO - Un furto avvenuto nella notte ha creato notevoli disagi questa mattina (sabato 7 giugno 2025) sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno. Ignoti hanno sottratto le batterie che alimentavano i semafori temporanei installati per regolare il traffico in prossimità dei.

