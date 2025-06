Rubano profumi per 170 euro Due minori nei guai

Una rapida azione delle forze dell'ordine ha sventato una maxi razzia di profumi in un supermercato di Camerlata, sorprendendo due minorenni con merce per circa 170 euro. L’intervento alle 19.30 di giovedì ha portato alla loro denuncia a piede libero per furto aggravato e porto abusivo di armi. La vicenda evidenzia ancora una volta come la vigilanza sia fondamentale per tutelare la sicurezza di tutti, anche nei momenti più inaspettati.

Razzia di profumi in un supermercato di Camerlata ma l’incursione si è conclusa in Questura, dove gli agenti hanno denunciato a piede libero due minorenni per furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi. L’intervento della pattuglia alle 19.30 di giovedì, quando è stato segnalato il furto commesso dai due giovani, poi fermati oltre le casse con merce non pagata per quasi 170 euro. I due ragazzi sono stati identificati in un diciassettenne tunisino residente a Como, con precedenti di polizia, e un sedicenne italiano di origini nordafricane, residente a Como e incensurato. Quest’ultimo è stato denunciato pure per il possesso illegale del coltello nello zaino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano profumi per 170 euro. Due minori nei guai

