Rubano alcolici da un supermercato denunciati

Un episodio di furto ai danni di un supermercato di Salsomaggiore si è concluso con la denuncia di due uomini stranieri da parte dei Carabinieri. I sospetti sono stati smascherati grazie all’osservazione attenta del personale e alle indagini tempestive, dimostrando ancora una volta che la sicurezza e la vigilanza sono fondamentali per tutelare i beni comuni. La loro vicenda evidenzia l’importanza di agire prontamente contro ogni atto illecito.

I Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 28enne e un 40enne stranieri, ritenuti i presunti responsabili di un furto aggravato ai danni di un supermercato di Salsomaggiore. Intorno alle 16:00 di alcuni giorni fa, i due uomini sono stati notati dal personale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Rubano alcolici da un supermercato, denunciati

In questa notizia si parla di: Supermercato Rubano Alcolici Denunciati

