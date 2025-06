Ruba oro per 150 mila euro dalla fonderia nascondendolo nei rasta 38enne denunciato a Milano

Un furto audace scuote Milano: un uomo di 38 anni, sospettato di aver sottratto oro per 150 mila euro dalla fonderia, è stato denunciato. La sua strategia? Nascondere il metallo prezioso nei dreadlocks per sfuggire ai controlli di sicurezza. Un episodio che dimostra quanto possa essere ingegnoso e rischioso il crimine organizzato, lasciando tutti a chiedersi quali altri metodi sorprendenti potrebbero emergere in futuro.

Un uomo di 38 anni è stato indagato a Milano per furto di oro. Nascondeva il metallo prezioso nei dreadlocks per eludere i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba oro per 150 mila euro dalla fonderia nascondendolo nei rasta, 38enne denunciato a Milano

