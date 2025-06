Ruba in un supermercato armato di coltello arrestato 50enne

Una scena di tensione e coraggio nel cuore di Taranto: un uomo armato di coltello ruba in un supermercato, ma l’intervento tempestivo della Polizia di Stato porta all’arresto di un 50enne pregiudicato. La prontezza dei cittadini e delle forze dell’ordine dimostra quanto sia fondamentale collaborare per la sicurezza di tutti. Scopriamo insieme come si è conclusa questa vicenda che ha fatto tremare il quartiere Tamburi.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di stato ha arrestato un 50enne pregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria aggravata. Il personale del Commissariato Borgo, allertato da alcuni cittadini, è intervenuto nei pressi di un supermercato nel quartiere Tamburi dove pochi istanti prima era stata commessa una rapina ad opera di una coppia. I due, saliti a bordo di uno scooter, avrebbero cercato di allontanarsi ma sarebbero stati prontamente bloccati dai poliziotti nel frattempo arrivati sul posto. Secondo quanto riferito dai dipendenti dell’esercizio commerciale, la coppia, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, sarebbe uscita dalla barriera delle casse senza pagare il dovuto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ruba in un supermercato armato di coltello, arrestato 50enne

