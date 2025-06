Ruba due chili d’oro dalla fonderia dove lavora e li nasconde nei capelli | il bottino vale 150mila euro

Una vicenda che sembra uscita da un film: un uomo di 38 anni ruba due chili d'oro dalla fonderia in cui lavora, nascondendolo tra i capelli e passando inosservato per due anni. Sorprendente la sua astuzia nel eludere i metal detector, inserendo scaglie e lamine d’oro nei dreadlocks. La sua storia si conclude con un blitz dei poliziotti in un negozio di compro oro di Rho, lasciando tutti a chiedersi quanto possa essere complesso il confine tra ingegno e criminalità . Continua a leggere.

L'uomo, 38 anni, è stato sorpreso dai poliziotti all'interno di un negozio compro oro di Rho (Milano). Per due anni ha inserito scaglie e lamine d'oro nei dreadlocks, eludendo il metal detector che non veniva passato sulla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

