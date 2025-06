Ruba 600 euro di vestiti in un noto negozio di abbigliamento | arrestato

Un furto da circa 600 euro di abbigliamento in un noto negozio di Firenze si è concluso con l'arresto del giovane. La vicenda, avvenuta in Piazza Dalmazia, ha attirato l'attenzione sulle problematiche della sicurezza nei centri commerciali e sulla crescente attenzione delle forze dell'ordine nel contrastare i reati. Ma come si sono svolti i fatti? E quali sono le conseguenze di questo episodio? Scopriamolo insieme.

Firenze, 7 giugno 2025 – Un giovane di 26 anni è stato arrestato ieri, 6 giugno, dalla polizia di Firenze. L’episodio è avvenuto in Piazza Dalmazia. Le indagini hanno rivelato che il giovane era entrato nel negozio OVS da cui aveva cercato di sottrarre vari capi di abbigliamento, valutati complessivamente in circa 600 euro. Gli abiti erano stati nascosti all’interno di un sacco della spazzatura. L’azione del ventiseienne non è sfuggita allo sguardo attento di un addetto alla sicurezza, un cittadino dominicano di 53 anni, che ha seguito il giovane tentando di impedirne la fuga. Nel tentativo di scappare, il sospettato ha brandito uno spray urticante, che è stato successivamente sequestrato, e ha attaccato l’addetto alla vigilanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ruba 600 euro di vestiti in un noto negozio di abbigliamento: arrestato

