Ruba 600 euro di vestiti e aggredisce il vigilante | arrestato un ventiseienne

In un episodio che ha scosso il centro commerciale, un ventiseienne polacco ha tentato di arraffare capi di abbigliamento per oltre 600 euro prima di essere fermato. La sua fuga, interrotta bruscamente, si è conclusa con l’arresto dopo una spettacolare colluttazione con il vigilante. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei negozi e delle misure preventive da adottare.

Ruba dei vestiti dal negozio Ovs e tenta la fuga, arrestato un ventiseienne polacco per tentata rapina. Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe prelevato diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di 600 euro e li avrebbe riposti dentro un sacco nero. I suoi movimenti non sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ruba 600 euro di vestiti e aggredisce il vigilante: arrestato un ventiseienne

