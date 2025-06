Ruba 2 kg di oro in un anno alla fonderia dove lavora la furbata dell’operaio con i rasta | come fregava i controlli e quanto ha incassato

Scopri la sorprendente astuzia di un operaio di 38 anni che, per un anno, ha sottratto 2 kg di oro alla fonderia sfruttando un dettaglio sorprendente: i metal detector non controllavano l'altezza della testa, grazie ai suoi folti capelli rastafariani. Un mix di ingegno e fortuna che gli ha permesso di accumulare un bottino prezioso, fino a quando la sua furbata non è stata svelata dalla polizia. Ma come ha fatto a farla franca così a lungo?

Un operaio di una fonderia aveva un metodo tanto furbo quanto bizzarro per derubare di oro l’azienda per cui lavorava e fregare i controlli di sicurezza. Finché l’uomo di 38 anni non si è fatto beccare in un negozio compro oro dalla polizia con parte del suo bottino, dopo circa un anno di furti. Colpi messi a segno sfruttando una particolare falla nel sistema: i metal detector non controllavano l’altezza della testa e i suoi lunghi capelli rasta. Il trucco dei capelli rasta per rubare l’oro. L’uomo aveva trasformato i dreadlocks in un nascondiglio perfetto per pezzi e lamine d’oro grezzo. All’uscita dal turno di lavoro, mentre tutti i dipendenti venivano sottoposti al controllo con metal detector, lui passava indisturbato con il metallo prezioso celato tra le trecce rasta. 🔗 Leggi su Open.online

