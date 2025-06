Ruba 2 chili d’oro dalla fonderia | li nascondeva nei capelli per eludere i controlli Denunciato un 38enne Milano

In un’operazione sorprendente, un 38enne di Milano è stato denunciato dopo aver tentato di eludere i controlli con un ingegnoso stratagemma: nascondere 2 chili d’oro nei dreadlocks. L’uomo, impiegato nella fonderia, aveva rubato pezzi preziosi per oltre un anno, rivendendoli sul mercato nero. La vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra ingenuità e criminalità: la scoperta, infatti, ha smascherato un furto ben pianificato e rischioso.

Rubava pezzi e lamine d'oro dalla fonderia in cui lavorava, nascondendoli nei dreadlocks molto lunghi (un'acconciatura con capelli intrecciati e compattati in ciocche spesse e lunghe), eludendo così il controllo con il metal detector che non veniva passato all'altezza della testa. Negli ultimi 12 mesi avrebbe rubato quasi due chili di oro rivendendoli a compro oro per 150mila euro.

