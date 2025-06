Royal Caribbean | Star of the Seas Diana Ross sarà la madrina della nave

Royal Caribbean sta per conquistare i mari con un debutto straordinario! La nave Star of the Seas, appartenente alla rivoluzionaria Classe Icon, avrà una madrina d’eccezione: la leggendaria Diana Ross. Un evento imperdibile che trasformerà ogni crociera in un’esperienza indimenticabile, combinando lusso, musica e avventura. Preparatevi a salpare verso un mondo di emozioni, sotto la guida di una stella che brillerà più che mai.

Royal Caribbean ha annunciato che Diana Ross sarà la madrina di Star of the Seas in occasione del debutto della rivoluzionaria nave della Icon Class. La vacanza in famiglia per eccellenza è pronta a salpare e a guidarla sarà una madrina stellare. Royal Caribbean ha annunciato, infatti, che l’icona della musica Diana Ross sarà la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Royal Caribbean: Star of the Seas, Diana Ross sarà la madrina della nave

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sarà Royal Caribbean Diana

Wait #mrbeast #anazala #shorts