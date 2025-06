Rovigo 500 agnelli da sgozzare per la Festa del sacrificio animalisti in rivolta | Rito barbaro

A Rovigo, un intervento intenso scuote l’opinione pubblica: 500 agnelli destinati al sacrificio durante la Festa religiosa islamica, con attivisti animalisti che protestano davanti alla struttura coinvolta. Un gesto di forte impatto che solleva questioni etiche e culturali, portando alla ribalta un dibattito acceso sulla tradizione e il rispetto per gli animali. La tensione cresce, mentre si tenta di trovare un equilibrio tra rispetto delle pratiche religiose e sensibilità etica.

Gli attivisti in presidio davanti alla struttura dove gli animali saranno macellati secondo il rituale islamico. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rovigo, 500 agnelli da sgozzare per la Festa del sacrificio, animalisti in rivolta: “Rito barbaro”

