Rovereto assediata dal ladri e rapinatori | Situazione fuori controllo esercenti esasperati

situazione è diventata insostenibile. Gli esercenti di Rovereto sono esasperati e chiedono interventi concreti per ripristinare la sicurezza, proteggere le loro attività e garantire un futuro sostenibile alla comunità. È ora di agire, perché il tempo delle parole è finito: bisogna mettere in campo tutte le risorse necessarie per restituire tranquillità a questa città.

"Non c’è più tempo da perdere, la pazienza degli operatori economici è terminata, servono provvedimenti immediati a tutela delle nostre imprese, dell’incolumità e sicurezza di lavoratori e lavoratrici. Ormai gli episodi di furti, danneggiamenti, intrusioni notturne sono all’ordine del giorno e la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rovereto assediata dal ladri e rapinatori: "Situazione fuori controllo, esercenti esasperati"

In questa notizia si parla di: Rovereto Assediata Ladri Rapinatori

Rovereto: cinque ladri in profumeria, sottratti cosmetici per 2 mila euro - Furto in centro storico a Rovereto. In cinque hanno preso di mira una nota profumeria, sottraendo prodotti per un valore di circa 2 mila euro. Il fatto è avvenuto ieri sera, 19 gennaio ... rainews.it scrive

Rovereto, arrestati in flagranza due ladri d'appartamento - "Si dedicavano ai furti dalle 16 alle 20" spiega il comandante interinale dei carabinieri di rovereto Giovanni Berteotti. Il 22 dicembre, intorno alle 17.30, i carabinieri di Rovereto hanno ... rainews.it scrive