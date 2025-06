Rovella Milan Lotito fa il pompiere e spegne qualsiasi voce sull’ex Juve | Quanto costa? Non lo so anche perché… Le parole chiudono allo scenario?

Claudio Lotito risponde con fermezza alle voci di un possibile trasferimento di Rovella al Milan, spegnendo ogni tentazione di rivelare costi o scenari. Le sue parole, decise e chiare, fanno da scudo alle speculazioni, dimostrando come il presidente della Lazio preferisca mantenere il controllo della narrazione. In un contesto di grande fermento, la chiarezza di Lotito si fa sentire, lasciando poche ombre su quello che potrebbe essere il futuro del giovane centrocampista.

Rovella Milan, Lotito smentisce voci di un possibile addio del centrocampista: le sue dichiarazioni sull’ex Juve sembrano essere molto nette. Il presidente della Lazio Claudio Lotito non vuole sentire parlare di una possibile cessione di Nicolò Rovella al Milan. La smentita del numero uno laziale in merito a quest’ipotesi è arrivata in occasione del Festival della Serie A, che si sta tenendo a Parma. Ecco le sue parole sull’ex Juve. PAROLE – «Al Milan piace Rovella? Anche a me piacciono tanti calciatori. Quanto costa? Non lo so, non è sul mercato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com