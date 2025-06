Rovella Inter anche i nerazzurri sul centrocampista? Intanto Lotito lo blinda così!

Rovella, il centrocampista che ha catturato l’attenzione di molti grandi club, si prepara a un'estate di scelte cruciali. Mentre l'Inter continua a sondare il terreno, il presidente della Lazio Lotito mette i paletti, blindando il talento biancoceleste. Dopo un campionato difficile, i biancocelesti sono determinati a rinforzarsi e tornare ai vertici. Ma quali saranno le mosse strategiche per il futuro? La risposta si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Rovella Inter, il presidente della Lazio Lotito sbarra la strada a qualsiasi trattative. Le dichiarazioni rilasciate ad alcuni giornalisti presenti a Parma. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare dopo alcune settimane di silenzio. I biancocelesti vengono da un campionato deludente, nel quale non sono riusciti a centrare il piazzamento europeo. Per tornare ai vertici, in estate sarà necessario mantenere i pezzi pregiati della rosa, anche se non sarà facile viste le tante richieste per alcuni giocatori. Tra questi anche Nicolò Rovella, accostato negli ultimi giorni anche all' Inter.

