Rotellistica Sasco Scandianese sfida Trissino in semifinale Serie A femminile di hockey

La Rotellistica Sasco Scandianese si prepara a scrivere una pagina storica nel campionato femminile di Serie A di hockey su pista. Oggi alle 16 a Matera, sfida contro la sorprendente Trissino, un vero banco di prova per le ambizioni della squadra scandianese. La vittoria potrebbe aprire le porte alla finale, un traguardo ambizioso e tutto da conquistare. La passione e il coraggio sono pronti a scendere in pista: il sogno continua!

Difficile, difficilissima, anche di più: la Rotellistica Sasco Scandianese gioca oggi alle 16 a Matera la semifinale del campionato femminile di Serie A di hockey su pista contro la sorpresa Trissino. Dovesse farcela, poi domani alle 18 affronterebbe la vincente dell'altra semifinale, Matera-Valdagno, al 99,9% le padrone di casa che in Italia sono imbattute da anni. La squadra scandianese del presidente Gianluca Ganassi è partita ieri alla volta della Città dei Sassi dandosi due obiettivi differenti: il primo è dare il massimo in semifinale contro le vicentine per raggiungere una finale mai colta nella storia della società ; il secondo è quello di fare un miracolo nella finalissima.

