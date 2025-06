Ronaldo | Yamal? Mio figlio ha solo tre anni in meno Ai miei figli piace Ma lasciamolo in pace

Cristiano Ronaldo, tra l’entusiasmo per la finale di Nations League contro la Spagna e le parole rivolte a Yamal, ha dimostrato ancora una volta il suo carattere deciso e autentico. Con un messaggio chiaro e diretto, il fuoriclasse portoghese invita a rispettare la privacy del giovane talento, lasciandolo in pace. In un mondo fatto di luci e ombre, Ronaldo ci ricorda quanto sia importante mantenere umanità e rispetto, anche nel calcio e nella vita.

Cristiano Ronaldo è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, che sarà impegnato nella gara finale di Nations League domani contro la Spagna. Ronaldo: «Non andrò al Mondiale per Club. Lasciate in pace Yamal». Di seguito un estratto di quanto dichiarato in conferenza: Che partita si aspetta contro la Spagna in finale? «Ogni partita è una storia diversa. Abbiamo battuto la Germania e speriamo che domani sia un giorno felice per il Portogallo. Le finali sono così: la Spagna non perde da 24 partite, ma anche il Portogallo ha i suoi punti di forza e scendiamo in campo pensando che andrà tutto bene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ronaldo: «Yamal? Mio figlio ha solo tre anni in meno. Ai miei figli piace. Ma lasciamolo in pace»

