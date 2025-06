Ronaldo si domina dalla Coppa del Mondo di club mentre decisione sul futuro quasi finale

In un clima di grande attesa e tensione, Cristiano Ronaldo fa nuovamente parlare di sé con una decisione sorprendente: non prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo per club, lasciando tutti in sospeso sul suo futuro. Tra rumors, polemiche e aspettative, il campione portoghese si prepara a chiudere un capitolo importante della sua carriera. Ma cosa riserverà il destino a Ronaldo? La risposta si avvicina, e i suoi fan sono impazienti di scoprirla.

2025-06-07 15:15:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Cristiano Ronaldo ha affermato che non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo club estesa inaugurale nonostante abbia rivelato che “alcune squadre hanno raggiunto” il capitano del Portogallo. Ronaldo, il cui contratto con la squadra saudita Pro League Al-Nassr scade alla fine di giugno, ha alimentato la speculazione sulla possibilità di competere nel torneo-che inizia negli Stati Uniti la prossima settimana-quando ha pubblicato un messaggio criptico sui social media a maggio che leggi “questo capitolo è finito” in seguito al gioco finale della stagione di Al-Nassr. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

