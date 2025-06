Romano | Osimhen dice addio | l' Al-Hilal rompe gli indugi e paga 75 milioni| C' è un ultimo colpo di scena

L'addio di Victor Osimhen al Napoli si avvicina a grandi passi: secondo Fabrizio Romano, l'Al-Hilal ha deciso di mettere sul piatto 75 milioni di euro e ha già prenotato visite mediche e viaggio. Un colpo di scena che segna una svolta nel calciomercato estivo, lasciando i tifosi partenopei con il cuore in subbuglio. Il futuro del bomber nigeriano si scrive ora in Arabia, ma le emozioni restano forti.

L'addio di Victor Osimhen al Napoli è a un passo dal diventare realtà. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club arabo dell' Al-Hilal ha rotto definitivamente gli indugi, decidendo di pagare per intero la clausola rescissoria da 75 milioni di euro richiesta da Aurelio De Laurentiis. L'accordo tra i due club è ormai totale, tanto che la società saudita ha già prenotato viaggio e visite mediche per il bomber nigeriano. Eppure, la storia non è ancora finita. Quando tutto sembrava definito, si è aggiunto un ultimo colpo di scena. Osimen vicinissimo all'Al-Hilal secondo Fabrizio Romano Il Colpo di Scena: la Decisione di Osimhen e l'Inserimento del Galatasaray.

