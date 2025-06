Roma Zalewski un nodo da sciogliere | situazione in stallo con l’Inter

Roma Zalewski: un nodo da sciogliere. La situazione in stallo con l’Inter rimane uno dei temi più caldi del calcio italiano, mentre i giallorossi affrontano un nuovo capitolo con Gasperini sul banco di comando. Il passaggio di consegna segna un punto di svolta, ma le questioni di mercato e gli obiettivi futuri sono ancora da definire. La tifoseria attende con entusiasmo le prossime mosse, convinta che questa nuova fase possa portare Roma verso nuovi traguardi.

Ieri ha preso ufficialmente il via il nuovo corso della Roma, con Gian Piero Gasperini che ha firmato il contratto prendendo il posto di Ranieri e chiudendo definitivamente la telenovela allenatore. I giallorossi si sono così aggiudicati uno dei, se non il tecnico migliore tra quelli a disposizione per fare un ulteriore salto di qualità dopo la straordinaria seconda parte di stagione sotto la sapiente guida di Sir Claudio, il cui profilo potrebbe essere anche nel mirino dell’Italia nonostante il nuovo ruolo dirigenziale nella Capitale. Con Gasperini sul ponte di comando, già da questi primi giorni di giugno la Roma dovrà affrontare il tema calciomercato, individuando i nomi giusti per regalare al neo tecnico una rosa migliorata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Zalewski un nodo da sciogliere: situazione in stallo con l’Inter

