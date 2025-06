Roma via all’era Gasperini | scelto lo staff tecnico

Roma fa un passo deciso verso il futuro: alle ore 16.47 di ieri, la società ha ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, ponendo fine a settimane di attese e trattative serrate. La scelta di Gasperini segna un cambio di rotta importante, promettendo entusiasmo e ambizione per la stagione a venire. Ora, il club è pronto a scrivere un nuovo capitolo...

Dalle 16.47 di ieri la Roma ha un nuovo allenatore: Gian Piero Gasperini. È arrivata l’ufficialità che ha messo fine a settimane di trattative e corteggiamenti, grazie alla risoluzione consensuale tra il tecnico piemontese e l’Atalanta, formalizzata poche ore prima dal club bergamasco (che ha già scelto Ivan Juric come successore). Un passaggio decisivo che ha permesso al club giallorosso di annunciare pubblicamente l’inizio del nuovo corso. Lo ha fatto in pieno stile Friedkin, con un video curato nei dettagli e un messaggio nascosto tra le immagini più iconiche della città. Le iniziali dei luoghi mostrati – Gianicolo, Altare della Patria, San Pietro e Pantheon – compongono la parola “GASP”, omaggio al soprannome del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, via all’era Gasperini: scelto lo staff tecnico

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Gasperini Scelto Tecnico

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Sarà Ivan #Juric il successore di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'#Atalanta Il tecnico ex Roma e Torino è stato scelto dalla Dea per dare vita al nuovo corso tecnico dopo aver battuto la concorrenza soprattutto di altri profili Partecipa alla discussione

? Aspettando #Gasperini , 48 ore per la verità È Gian Piero il nome scelto da #Ranieri. Entro sabato il divorzio con l’#Atalanta, #Friedkin vuole chiudere. Il tecnico studia l’uscita da Bergamo, l’accordo con la #Roma c’è ? @ValdarchiSimone #ASRoma Partecipa alla discussione

Tutto sul nuovo staff della Roma: ecco i preparatori atletici scelti da Gasperini - L'ormai ex tecnico dell'Atalanta è ufficialmente il nuovo allenatore giallorosso: ecco chi ha scelto per la sua nuova avventura ... Da msn.com

Ufficiale: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma - Roma 7 giugno 2025 – Si è fatta attendere, era una mossa ormai sulla bocca di tutti, ma la cui ufficialità sembrava non arrivare mai. Ieri invece questa si è concretizzata e da poco meno di ventiquatt ... Riporta sport.quotidiano.net

Gasperini è il nuovo allenatore della Roma, ufficiale: “Perché ho scelto questo progetto” - Gian Piero Gasperini ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma per almeno i prossimo tre anni (fino al 2028). Si riempie, dunque, il posto lasciato definitivamente da Claudio Ranieri, autore di ... Lo riporta tuttosport.com

GASPERINI alla ROMA UFFICIALE! La CLAUSOLA SEGRETA di PAREDES che NESSUNO Sapeva!