Roma trovato neonato senza vita tra le siepi di Villa Pamphilj

Tragedia a Villa Pamphilj, Roma: un neonato senza vita è stato trovato tra le siepi del parco, sconvolgendo la tranquillità della zona. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per far luce su questa dolorosa vicenda. La comunità si stringe nel dolore, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini e sulle possibili cause di questa perdita inaspettata.

Il corpo senza vita di un neonato è stato trovato questo pomeriggio a Villa Pamphilj, a Roma. Il corpicino era dietro a una siepe, tra i rovi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti per le indagini. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, trovato neonato senza vita tra le siepi di Villa Pamphilj

