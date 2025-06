Roma trovati i cadaveri di una neonata e di una donna a Villa Pamphili | ipotesi omicidio

Tragedia scuote Roma: a Villa Pamphili sono stati trovati i corpi di una neonata e di una donna, a breve distanza l’uno dall’altro. Le autorità indagano su un possibile collegamento tra i decessi, mentre il territorio si interroga sulle cause di questa doppia tragedia. La comunità si stringe nel silenzio, sperando in risposte e giustizia. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale approfondire e tutelare le fasce più vulnerabili della società.

Duplice ritrovamento tragico a Villa Pamphilj di Roma dove oggi, 7 giugno, sono stati rinvenuti i corpi di una neonata tra i 5 e i 6 mesi e, a 100 metri di distanza, di una donna chiusa in un sacco nero. Al momento, non è chiaro se tra i due decessi ci sia un collegamento. Il primo macabro rinvenimento è avvenuto nei pressi di un’area giochi, dove alcuni passanti hanno notato, tra i cespugli, il corpicino della piccola. Quest’ultima, secondo le prime osservazioni delle autorità, presenta alcune lesioni su braccia e gambe, ma le cause del decesso restano da accertare. La seconda segnalazione è arrivata poco dopo. 🔗 Leggi su Open.online

Roma, neonata di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili: il corpicino tra i rovi - Un macabro ritrovamento scuote Roma: una neonata di soli 5 mesi è stata trovata senza vita tra i rovi di Villa Pamphili.

Orrore a #VillaPamphili, cadavere di donna chiuso in un sacco a 100 metri da quello della bambina trovata morta

Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. Poco distante rinvenuto il corpo di una donna chiuso in un sacco

