Roma Schlein al corteo per Gaza | Questa è un’altra Italia che non tace come fa Meloni basta al massacro dei palestinesi

Roma si anima di speranza e solidarietà con un corteo vibrante contro il massacro a Gaza. Elly Schlein guida migliaia di italiani che non accettano silenzi omertosi, chiedendo giustizia e diritti per i palestinesi. Questa manifestazione rappresenta un’altra Italia, quella che si solleva per la pace e la dignità umana. È il momento di far sentire forte la voce di chi vuole un futuro senza guerre e oppressioni.

“Un’enorme risposta di partecipazione oggi a Roma per dire basta al massacro di palestinesi, per dire basta ai crimini del governo di estrema destra di Netanyahu. Questa è un’altra Italia, un’Italia che non tace come fa Meloni”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, in testa al corteo indetto a Roma sabato 7 giugno per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Schlein ha detto che è un’Italia che “vuole il riconoscimento dello stato di Palestina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, Schlein al corteo per Gaza: “Questa è un’altra Italia che non tace come fa Meloni, basta al massacro dei palestinesi”

