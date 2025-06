Roma rebus Gourna Douath | Ghisolfi insiste per il riscatto

Roma si prepara a riscrivere il suo futuro, puntando su un progetto forte e ambizioso. Con l’ingresso di Gian Piero Gasperini sulla panchina, la squadra si appresta a una svolta decisiva, rafforzando ogni reparto, soprattutto il centrocampo. La volontà di costruire una rosa competitiva, unita alla determinazione della dirigenza, promette di riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano. La nuova era è alle porte: il momento di credere nel riscatto.

Una nuova era ha avuto inizio in casa Roma, desiderosa di costruire una rosa importante in vista della prossima stagione. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini, che si affaccia ad un’esperienza in una big del nostro calcio dopo 9 anni di altissimo profilo all’Atalanta. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di un organico completo in ogni reparto, con il focus che va necessariamente alla mediana. Il direttore Florent Ghisolfi desidererebbe confermare alcuni elementi che hanno dimostrato di poter essere il presente ed il futuro del club, anche per quanto concerne le seconde linee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it