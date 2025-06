Roma per Gaza attese 50mila persone al corteo Allerta per blitz anarchici

Roma si appresta a ospitare una grande mobilitazione per Gaza, con oltre 50.000 persone attese nel corteo volto a chiedere la fine del massacro. Promossa da PD, M5S e AVS, questa protesta rappresenta un’unione di anime civiche e associazioni, pronte a far sentire la propria voce. Tuttavia, l’allerta rimane alta, soprattutto per possibili blitz anarchici che potrebbero intaccare questa importante manifestazione.

Un corteo al centro di Roma per "fermare il massacro" a Gaza. Una mobilitazione, lanciata da Pd-M5S-Avs, in cui confluiranno le diverse anime pro Pal: dalle associazioni fino a gruppi spontanei di cittadini. E' massima l'attenzione per la manifestazione di domani nella Capitale a cui sono attesi.

