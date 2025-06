Roma partito il corteo pro Gaza | Schlein Conte e Bonelli in prima linea

Alle 14, Roma si anima con un corteo spontaneo e deciso a sostegno di Gaza, partendo da Piazza Vittorio e arrivando fino a Piazza San Giovanni. Tra i protagonisti, Schlein, Conte e Bonelli si sono fatti avanti in prima linea, incarnando la forte volontà cittadina di solidarietà. Un momento di unità e impegno che rispecchia la passione e la determinazione di tanti italiani. La manifestazione segna un importante segnale di vicinanza e attenzione verso la questione.

E' partito alle 14 il corteo a Roma pro Gaza, da Piazza Vittorio fino ad arrivare a piazza San Giovanni: tanti gli esponenti politici presenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Roma, partito il corteo pro Gaza: Schlein, Conte e Bonelli in prima linea

In questa notizia si parla di: Roma Partito Corteo Gaza

Partito a Roma il corteo per Gaza - A Roma, un corteo colorato e determinato si è mosso da Piazza Vittorio, accompagnato dalle note di "Bella Ciao".

Partito a Roma il corteo per Gaza. Schlein: "In piazza l'Italia che non tace". Presenti con la segretaria del Pd, il presidente del M5s, Conte, e i leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, promotori della manifestazione #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/0 Partecipa alla discussione

La manifestazione è organizzata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Avs. Giuseppe Conte sui social: "Non vogliamo essere partner di un genocidio". Partecipa alla discussione

Partito a Roma il corteo per Gaza. Schlein: 'In piazza l'Italia che non tace' - per le strade del centro di Roma. Dietro uno striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Gi ... Si legge su ansa.it

Partito a Roma il corteo per Gaza - Circa 10mila persone partecipano alla marcia, aperta da uno striscione con i colori della bandiera palestinese ... Segnala rainews.it

A Roma il corteo per il cessate il fuoco a Gaza. In piazza i leader di Pd-M5s-Avs - Dietro allo striscione di apertura ‚ÄúStop al massacro. Bastacomplicità‚ÄĚ ci sono Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni ... Lo riporta askanews.it