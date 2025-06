Roma parte il corteo per Gaza | migliaia in piazza con bandiere e striscioni

Roma si anima con il corteo per Gaza, un grande movimento di solidarietà che coinvolge migliaia di cittadini con bandiere e striscioni. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono in prima fila, simboli di un forte appello per la pace. Da piazza Vittorio, il corteo avanza verso piazza San Giovanni, testimoniando un'onda di unità e speranza. La manifestazione continua, portando avanti un messaggio di solidarietà e impegno condiviso.

Parte il corteo della manifestazione per Gaza convocato oggi a Roma. Migliaia di persone in piazza. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono dietro lo striscione di testa della manifestazione per Gaza a Roma. Da piazza Vittorio si muove il corteo in direzione di piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, parte il corteo per Gaza: migliaia in piazza con bandiere e striscioni

Il centrosinistra scende in piazza oggi,7 giugno,per Gaza a Roma.Sono attese circa 50mila persone. Il corteo, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra,partirà alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. Ieri a Milano l’iniziativa di Azion Partecipa alla discussione

