Roma notte di furti in una farmacia e in un negozio | due arresti

Roma si sveglia ancora una volta scossa da episodi di cronaca: questa notte, due uomini sono stati arrestati durante un tentativo di furto in una farmacia e in un negozio di telefonia. I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno intercettato i sospetti e messo fine alla loro fuga rocambolesca. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana, dimostrando come la presenza delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare cittadini e commercianti.

Roma, 7 maggio 2025- Questa mattina, intorno alle 4, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha sorpreso due uomini che in via Malatesta stavano tentando di forzare la porta d’ingresso di un negozio di telefonia. Alla vista dei militari si sono dati a spericolata fuga a bordo di una Fiat 500, innescando così un breve inseguimento che terminava all’interno del campo nomadi di via dei Gordiani ove sono stati fermati. Si tratta di un 28enne e un quattordicenne di origini rom. Dai successivi accertamenti, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti in ordine a un altro tentativo di furto in danno di una farmacia in via Tor de Schiavi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Negozio Notte Furti

Chiara Ferragni cambia strategia: chiude il negozio a Roma e liquida un pezzo della sua azienda - Chiara Ferragni annuncia un’importante svolta per il suo impero fashion: la chiusura del negozio a Roma e il restyling della sua azienda, Fenice Srl.

Arrestato 40enne pontino: deve scontare una pena per furti commessi a Roma Fermato durante un controllo stradale dai Carabinieri ad Aprilia, l’uomo è risultato destinatario di un ordine di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio… Partecipa alla discussione

Roma, furto in un negozio. La denuncia: «Hanno tagliato la serranda e sono entrati, manca il fondo cassa e ora siamo senza telefono» - La serranda tagliata, il negozio a soqquadro, il furto del fondo cassa e di un cellulare, questo è ciò che è accaduto al negozio ... Riporta msn.com

Furto da Dolce & Gabbana: ladra in fuga con un bottino da 7mila euro - Ha cercato di mettere a segno un "colpo gobbo" nel centro di Roma. Protagonista una peruviana di 27 anni, che aveva fatto shopping gratis nel negozio di Dolce&Gabbana. A bloccarla sono stati gli agent ... Segnala romatoday.it

Furto in un negozio di alta moda, la colpevole bloccata da Roma Capitale - È stata fermata dagli agenti del I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale di Roma Capitale la responsabile di un furto ai danni di un negozio di alta moda in Piazza di Spagna. L’intervento risal ... Lo riporta terzobinario.it

Roma, escalation di furti e rapine nei conventi - La vita in diretta 16/02/2022